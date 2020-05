Oude vuilstortplaats Haarlemse Schouwbroekerplas moet paradijselijk stadsstrand worden

HAARLEM - De oude vuilstortplaats Put van Vink, dat nu het meertje Schouwbroekerplas is geworden, moet een paradijs worden. Een buurtinitiatief voor een kleinschalig, drijvend horecapaviljoen met een stadsstrand aan de rand van Schalkwijk lijkt na vijf jaar op voldoende steun te kunnen rekenen.

Het zijmeertje van het Spaarne is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan door zandafgravingen voor de bouw van het aangrenzende Schalkwijk. Daarna deed het dienst als afvaldumpplaats voor bouwgrond, waar ook veel verontreinigende materiaal zoals asbest tussen zat. Toch hinderde dat Cathy Moerdijk niet om te fantaseren over een paradijs van wonen, leven en recreëren op het water. "Het is eigenlijk een smetje op het blazoen van Haarlem en ooit moet je dat toch wegwerken." Waarschuwingsborden Vanaf de Schouwbroekerbrug kijkt ze uit over wat zij één van de meeste romantische plekken van de stad vindt. "Niemand geniet er nu echt van, want niemand kan erbij", Het ondertussen florerende meertje, waar een enkele visser en watersporter vaart, is voor wandelende en fietsende buurtbewoners afgesloten. Op het hek hangen waarschuwingsborden die wijzen op de bodemverontreiniging.

Moerdijk en haar medestanders wilden hier drijvende woningen en een passantenhaven realiseren. Onder meer vanwege de hoge kosten om het gebied te saneren stonden die grootse plannen in de ijskast. Het gebied bouwrijp maken kost zo'n 1,2 miljoen, berekende de gemeente in 2013. Het beschikbare budget bleef steken op een kwart daarvan, zo'n drie ton. Toch belette deze teleurstelling Cathy en haar medestanders, verenigd in de stichting 'Leven op Water', niet om een deel van het plan door te zetten: een stadsstrand, een paviljoen en enkele aanlegsteigers voor kleinschalige watersport.

De gemeente Haarlem ziet met dit burgerinitiatief nu ook de kans om deze 'ongebruikte parel' om te toveren tot iets moois. En hoewel het eerste grootschalige plan uit vrees voor overlast en verlies aan groen niet in goede aarde viel, zijn de wijkraden van Schalkwijk nu ook om. Helemaal geen horeca op dit stuk langs het Spaarne is hen namelijk ook een doorn in het oog.

"Er is helemaal niks, ja drie luttele bankjes en dan heb je het gehad", zegt Yvonne van Schie van wijkraad Europawijk. Als de plannen gerealiseerd worden, kunnen bewoners van Schalkwijk straks naar 'hun' groene zoom om daar van de natuur te genieten, denkt ze. En inderdaad, de negenkoppige familie Zwaan die tijdens het interview voorbijzwemt, blijkt een betere afleiding dan een willekeurige tv-marathon.

Kwestie van afdekken De steun van de wijkraden is belangrijk voor de politieke afweging. In de commissie Ontwikkeling van afgelopen week hebben meerdere politieke partijen benadrukt dat er aan de noordkant van de Schouwbroekerplas geen verdere ontwikkeling plaatsvindt. Niet alleen om het groene uitzicht te bewaren, maar omdat saneringskosten aan deze kant van het meertje de pan zouden uitrijzen. Volgens ingenieur Willem de Vries, de waterspecialist van stichting 'Leven op Water', is de veronreiniging van 'mobiele stoffen' die diep in de grond zijn gezakt, op deze plek het grootst.

"Ons project ligt daar gelukkig net buiten", heeft De Vries geconstateerd. En voor de immobiele verontreiniging zoals wat metalen en asbest is het volgens hem gewoon een kwestie van afdekken. Ook voorzitter Yvonne van Schie van de wijkraad is niet huiverig voor de verontreiniging. "Als je er niet gaat woelen, gebeurt er niets mee. Mensen zeilen hier, vissen hier en doen hier verder alles."



De positieve stemming in de commissie Ontwikkeling brengt de droom van Cathy een stuk dichterbij. Over anderhalf of twee jaar hoopt ze hier op het nieuwe stadsstrand van Schalkwijk te kunnen zitten, uitkijkend over de plas naar een romantisch wit bruggetje. "Je moet positief blijven, he!"