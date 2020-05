Konijn gewond bij brand in hooischuur Twisk

TWISK - In een hooischuur aan de Dorpsweg heeft gisteravond brand gewoed. Daarbij is alleen een konijn gewond geraakt. De paarden die de stal gebruiken, stonden op het moment van de brand in de wei.

Dat meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Het konijn heeft brandwonden opgelopen, en is door de brandweer overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance.

Veel rook

Bij de brand, die rond 19.30 uur uitbrak, kwam veel rook vrij. De brandweer riep omwonenden dan ook op om uit de rook te blijven.

Over de oorzaak is nog niets bekend, maar duidelijk is wel dat er hooi in brand was gevlogen. De brand was gisteravond al onder controle, maar de brandweer heeft nog enkele uren nodig gehad om het smeulende stro definitief te doven.