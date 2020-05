Grote schuurbrand Twisk: geen gewonden, maar wel konijn met brandwonden

TWISK - Veel bekijks bij een grote brand in Twisk zaterdagavond. Het betrof een hooischuur, waardoor veel rook vrijkwam. Niemand is gewond geraakt bij het incident, behalve een konijn. Die is met brandwonden door de dierenambulance opgehaald, met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De brand ontstond omstreeks half acht 's avonds. Oorzaak van de brand is nog onbekend, maar duidelijk is dat de brand in het hooi ontstond. De brandweer alarmeerde direct omwonenden om bij de rook weg te blijven. Normaal gesproken zouden er paarden in de stal staan, maar die stonden op het moment van de brand in de wei.

De brand is inmiddels onder controle, al zal de brandweer nog even zoet zijn met het blussen van smeulende resten hooi.