Ook Hoorn steunt brandbrief aan ministers Van Engelshoven en Ollongren

HOORN - Gedeputeerde Zita Pels (cultuur) deed afgelopen week samen met de wethouders van 47 gemeenten een oproep aan minister van Engelshoven om cultuur op lokaal en regionaal niveau een plek te geven in de nieuwe steunmaatregelen rondom het coronavirus. Ook de gemeente Hoorn ondertekende de brandbrief die werd opgesteld.

In de brandbrief benadrukken dat Noord-Hollandse bestuurders aan de ministers dat ook de culturele sector het enorm zwaar te verduren heeft tijdens de coronacrisis. En dat het economische belang van deze sector groot is.

De Hoornse wethouder Samir Bashara was mede-initiator van de brandbrief. "Ik maak me serieuze zorgen", zegt hij. "Het Rijk moet in actie komen om ons te helpen onherstelbare schade te voorkomen. Wij kunnen dit als lokale overheden alleen maar bolwerken met meer, veel meer, ondersteuning vanuit Den Haag."

Huidig steunpakket

Het huidige steunpakket vanuit het Rijk richt zich met name op instellingen met nationale en internationale bekendheid, maar voor lokale en regionale instellingen is maar weinig geld beschikbaar gesteld.

Dit terwijl de theaters, musea en podia buiten de grote steden minstens zo belangrijk zijn. Zonder de culturele instellingen in de regio krijgt een brede groep aan talent niet de kans om door te groeien, komen kinderen niet meer in aanraking met cultuur en verliezen vele mensen in de culturele sector hun baan.