West-Friesland heeft al twee weken geen nieuwe ziekenhuisopnames door coronavirus

WEST-FRIESLAND - Uit de landelijke cijfers die het RIVM bekendmaakt blijkt dat West-Friesland al bijna twee weken geen nieuwe ziekenhuisopname heeft vanwege corona. Ook zijn er sinds 30 april in West-Friesland geen personen overleden door het virus.

Deze cijfers zijn niet altijd actueel, omdat niet iedereen die besmet (geweest) is met het virus wordt getest en er vertragingen zijn tussen de dag van overlijden en de dag van rapporteren.

Het RIVM maakt dagelijks bekend hoeveel personen er positief zijn getest met het virus, hoe veel mensen er door het coronavirus in het ziekenhuis zijn beland en hoe veel personen er door corona zijn overleden.

Landelijk worden de cijfers steeds lager. Uit de laatste cijfers blijkt dat er sinds gisteren in totaal 43.870 mensen positief zijn getest met het coronavirus. Er zijn 11.537 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 5.670 personen zijn aan het virus overleden.

De laatste stijging in West-Friesland vond plaats op 3 mei. Toen steeg het aantal ziekenhuis opnames van 100 naar 108. Sindsdien is dit aantal niet gestegen.

