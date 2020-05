Zanger Tom zingt aangevraagde liedjes luidkeels via video-verbinding

PURMEREND - Café-eigenaresse Patricia Alonso is helemaal uitgeslapen en na de verbouwing klaar om weer open te gaan. Om de gasten alvast in de stemming te brengen heeft ze de handen ineengeslagen met zanger Tom Loen: "Dit is de enige manier waarop je nog kan zingen voor publiek."

Voor tien euro kun je een liedje aanvragen. Tom heeft samen met zijn collega Stephanie Schouten een lijst samen gesteld en daar kun je uitkiezen. Hij zingt het gekozen nummers luidkeels via een video-verbinding je huiskamer in.

Maar zo'n optreden in een lege kroeg is toch wel heel anders dan normaal. "Als je een toespeling maakt die je normaal ook doet, is het leuk voor de mensen die kijken, maar je krijgt nul reactie. Je voelt je heel erg in je onderbroek staan."



Gelukkig voor Tom is dit de tweede keer dat hij live gaat. Dit zorgt voor minder klamme handjes en eigenaresse Patricia heeft er alle vertrouwen in. "Jazeker, ik ben trots. Absoluut trots."