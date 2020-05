Is rugby mogelijk in coronatijd?

Quote

Start competitie

Voorlopig zullen er geen rugbywedstrijden worden gespeeld. Toch denken beide clubs dat vanaf oktober de nieuwe competitie kan beginnen. "Wij hebben het niet in eigen hand. Dit is wat de bond beslist. Mochten wij vanaf 1 september weer aan contactsport mogen doen dan zou dat betekenen dat in oktober de competitie kan beginnen", laat Grader weten.

"Als wij in september weer normaal mogen trainen dan heb je even nodig om te wennen aan dat contact. Ik hoop dat wij halverwege oktober wedstrijden kunnen spelen", aldus Van Gils.

Beide rugbyclubs laten weten dat ze wel de financiële gevolgen van de coronacrisis merken, maar dat ze zich geen zorgen maken over het voortbestaan van de club.