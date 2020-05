Slangachtig wezentje glibbert door supermarkt in Haarlem

Op een filmpje is te zien en te horen hoe verbaasd er op het bezoek van het diertje werd gereageerd. "Het is gewoon een slang! Wat doen we hiermee?"

De hagedis overleefde zijn avontuur in de supermarkt helaas niet. "Hij had al wat verwondingen aan zijn staart en aan het gedraai op de video is te zien dat hij toen al voor zijn leven aan het vechten was", aldus reptielenexpert Dumont. Het dier is wel nog meegenomen, maar bleek te zwak om te redden.

Geen natuurlijke habitat

Volgens Dumont komt het beestje niet echt voor in de omgeving van de winkel. "Verderop in het duingebied bij Santpoort wel, maar ik heb dus geen idee hoe hij in de winkel terechtkwam." De medewerker van de slijterij denkt dat het beestje mogelijk uit een bierkratje is gekropen. "We vonden hem vlakbij de emballage-automaat. Het zou goed kunnen dat het beestje in een bierkrat bij iemand in de tuin is gekropen."