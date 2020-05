Noord-Hollandse overwinteraars houden stand aan de Spaanse costa: "Het is hier veiliger"

SANTA POLA - Overwinteren aan de Spaanse kust is heerlijk natuurlijk. Maar wat als je opeens geconfronteerd wordt met verregaande maatregelen door het coronavirus? In Spanje geldt vanaf half maart zelfs de noodtoestand. Dat heeft grote impact op het land, maar ook op de overwinteraars.

NH Nieuws sprak met vijf Noord-Hollanders die besloten te blijven op camping Bahia in Santa Pola, Alicante. "Het is hier veiliger dan in Nederland", verklaren Pieter Spits en Marja Hoving uit Heerhugowaard hun vrijwillig verlengde verblijf. "Want in Spanje zijn de regels strenger."

Ook Elly Veen uit Zaandam en Hensbroekers Cor en Gerda van As kijken zo tegen de situatie aan. "Hier is de ruimte, de camping is leeggelopen. Iedereen draagt hier mondkapjes en handschoenen. We mogen alleen van de camping af om boodschappen te doen."

Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met een lokale journalist: