Eggert winkelcentrum ontruimd vanwege grote drukte

PURMEREND - Vanmiddag werd het Eggert Winkelcentrum in Purmerend door handhavers ontruimd. Volgens een aanwezige handhaver zou het te druk zijn geweest in het winkelcentrum.

Volgens Regio Purmerend was er sprake van zoveel drukte dat de anderhalve meter maatregel in het gedrang kwam. “We zagen dat het te druk was in het winkelcentrum en daardoor konden we niets anders dan het winkelcentrum geleidelijk laten leeglopen”, aldus een handhaver.

Inmiddels wordt het aantal bezoekers in het winkelcentrum gedoseerd. Een beperkt aantal mensen mag naar binnen.