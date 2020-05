Zoon van NSB-vader voelt de pijn nog steeds: "Kinderen mochten niet met mij spelen, want ik deugde niet"

TEXEL - De Texelse vader van Piet Bakelaar werd voor de oorlog lid van de NSB. Hij was een van de vele eilanders die sympathie had voor de partij van Mussert. In 1935 stemde meer dan 11 procent van de Tesselaars NSB en in 1942 telde het eiland 90 NSB-leden. Het kind werd er op aangekeken. "Kinderen mochten met mij niet spelen, want ik deugde niet."

Bakelaar is inmiddels ruim de tachtig gepasseerd, maar de herinneringen aan zijn jeugd op Texel blijven pijnlijk. Zijn vader werd niet alleen voor de oorlog lid van de NSB, maar vertrok in de oorlog ook nog als SS-er naar het Oostfront. De moeder van Piet zag de keuze van haar man niet zitten, maar werd er wel op aangekeken. Zij verliet het eiland en ging naar Den Helder.

"Mijn vader was boerenknecht. Een harde werker, alle boeren wilden hem graag hebben" vertelt Piet Bakelaar. "We hadden het thuis ook helemaal niet slecht. Dus de grote vraag blijft waarom mijn vader bij de NSB is gegaan."

Piet ging bij zijn oma in Oosterend wonen. Daar kwam hij op de School met de Bijbel terecht. "Daar heb ik een moeilijke tijd gehad want ik werd door de andere kinderen genegeerd en gepest. En de meester van de klas steunde de pestkoppen en liet mij nablijven. Daar kan ik me nu nog kwaad om maken." vertelt Piet.

Bevrijdingsdag op Texel was 20 mei. Toen kwamen de Canadezen en werd er feestgevierd. Voor Piet was het geen feest. In Oosterend werd zijn tante kaalgeschoren en op een kar door het dorp gereden. En Piet werd gedwongen om toe te kijken.

"Ze zeiden dat het een moffenhoer was, maar ik wist wel beter. Ze was onschuldig. Ze had wel contact met Duitse soldaten, maar ze ging ook om met Georgiërs en Brits-Indische soldaten. Het waren van die opgeschoten jongens die haar pakten. Die hadden in de oorlog niks gepresteerd en wilden nu de held uithangen." vertelt Piet met verontwaardiging in zijn stem.

Foute ouders

Piet kwam zelf na de oorlog in jeugdherberg Panorama terecht. Daar verzamelden ze de kinderen van foute ouders. "Ik moet zeggen dat we daar erg goed behandeld werden. Er waren leiders met verschillende geloofsachtergronden en die deden toneelstukjes met ons en leerden ons dingen. Ze namen ons niks kwalijk als kinderen van NSB'ers. Maar het probleem was dat als we naar school gingen dan werden we bij het begin van Den Burg opgewacht door de opgeschoten jeugd om ons wel even mores te leren. Het liep op gegeven moment zo uit de hand dat de vrouw van de burgemeester erbij kwam en er een eind aan maakte."

Later kwam Piet in een heropvoedingsgesticht in Maarsbergen terecht. Daar leerde hij het vak van machinebankwerker. In zijn leven werd hij meerdere keren afgerekend op het verleden van zijn vader. In 1957 wilde hij bij de kerncentrale in Petten gaan werken maar werd hij afgewezen omdat zijn vader bij de NSB had gezeten.