Cinema Enkhuizen niet, maar Cinema Oostereiland wél open per 1 juni

ENKHUIZEN/HOORN - Bioscopen mogen vanaf 1 juni weer bezoekers ontvangen, maar dat betekent niet dat ze allemaal weer geopend worden. Zo is het niet rendabel voor Cinema Enkhuizen om open te gaan, en hopen zij in augustus weer te starten. Cinema Oostereiland in Hoorn begint wel weer op 1 juni met het draaien van voorstellingen.

"Het is voor ons niet haalbaar om Cinema Enkhuizen weer open te stellen", zegt Margret Wagenaar, directeur van beide cinema's. "We zouden zelfs verlies draaien als wij met de nieuwe maatregelen zouden starten. En dat is raar nadat we al zes weken gesloten zijn."

Normaal gesproken worden er per week zes voorstellingen gegeven bij Cinema Enkhuizen. In de zomermaanden wordt dat aantal teruggeschroefd naar vier. Door de maatregelen kunnen er per 1 juni slechts 20 bezoekers in de zaal van de Drommedaris in Enkhuizen zitten.

Geen kosten

"We zouden dan meer dan vier voorstellingen per week moeten draaien om met de nieuwe maatregelen geen verlies te draaien, want we betalen dan ook voor de films en de huur van zaal", legt de directeur uit. "Als we niet open gaan, dan maken we ook geen kosten."

Wagenaar hoopt dat Cinema Enkhuizen in augustus weer kan starten met voorstellingen. "Als alles zich positief ontwikkeld", houdt de directeur een slag om de arm. "We hebben ook enige reserve opgebouwd van het afgelopen jaar, dus financieel kunnen we deze sluiting aan."