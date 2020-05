Door Huizers gestolen zeilboot uit haven Enkhuizen teruggevonden in Gelderland

ENKHUIZEN - Goed nieuws voor de 60-jarige Adele Wasscher uit Haaksbergen. Haar zeilboot, een jacht van 12 meter die vorige week werd gestolen uit de Compagniehaven in Enkhuizen, is teruggevonden in Elburg, Gelderland. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 20 en 21 jaar uit Huizen, en een 64-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.