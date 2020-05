De eigen brandweerwagen in de straat: Enkhuizer jeugdkorps in het zonnetje gezet

Jeugdbrandweer in Enkhuizen wordt verrast Peter Goedhart / WEEFF

"We zijn heel blij met ons jeugdkorps en die band willen we natuurlijk warm houden", vertelt commandant Rimco Smit, die vandaag samen met zijn medecommandant Linda Bakkernes op pad ging. Ze hebben hun jongste collega's al een tijd niet gezien en willen toch hun waardering laten blijken. "Hopelijk blijven ze zoveel mogelijk bij ons", vertelt Smit trots.

De jeugdbrandweerlieden zijn tussen de twaalf en achttien jaar oud. Ze gaan nog niet mee naar incidenten, maar worden daar wel voor klaargestoomd. Normaal gesproken krijgen ze op de vrijdag een training van Smit en Bakkernes, maar dat gaat wegens het coronavirus al een tijd niet door.

Het jeugdkorps brengt hun kennis in de praktijk tijdens toernooien, waarbij ze een nep-incident moeten afhandelen tegen andere korpsen uit Nederland. Wie achttien jaar is krijgt de kans om de overstap naar de 'echte' brandweer te maken. Zo'n twee derde van de Enkhuizer brandweerlieden is bij het jeugdkorps begonnen.