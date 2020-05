Afscheid van feestpaleis de Oude Beurs in Middenmeer: "Nu is het echt klaar"

"Ik kreeg belletjes anders hadden we het niet gedaan, het was zelfs niet bij me opgekomen, denk ik.", vertelt Ad van der Veldt. Hij had een groot afscheidsfeest georganiseerd dat afgelopen maand had moeten plaatsvinden. Door de coronacrisis werd dat plan van tafel geveegd.

"Mensen vroegen of ze nog even mochten kijken dus toen hebben we beslist van laten we zaterdag de deuren nog een keer los doen. Dan mag iedereen er nog even door heen 'steerten' en een fotootje maken, net als ik hier bij de bar."

Dansles en carnavalsfeesten

Voorzichtig aan druppelden vanmorgen de eerste bezoekers binnen. "Wij reden langs en dachten laten we nu maar gaan, het is nu mooi rustig.", vertelt een stel dat eigenlijk op weg was naar de doe-het-zelf-zaak. "We hebben hier dansles gehad, carnavalsfeesten, we hebben hier de eerste stappen richting volwassenheid gezet." "Ja, en ook schooltoneel van toen nog de zesde klas. Ik kan me nog precies de spanning herinneren van dat je op moest."

Even verderop staan de machines al klaar om aan de sloop te beginnen. Ze moeten eerst nog aan het werk bij het pand waar voorheen Club 4 Pleasure in zat. "Je hebt ze al zien staan,", zegt Van der Veldt, "Ze komen er bijna aan. En dan zit het er echt op. Zonde..."