Ramses moet met finish in zicht afstappen: "Vorst en mul zand braken hem op"

Nu alle mountainbikewedstrijden zijn afgelast door de coronacrisis, zocht Ramses Bekkenk uit Alkmaar een andere manier om zichzelf uit te dagen: 750 kilometer aan Drentse mountainbikeroutes aaneengesloten fietsen.

De mountainbiker heeft al veel ervaring in het fietsen van lange afstanden. Zo won hij onder meer drie keer een wedstrijd van 361 kilometer lang in Zuid-Afrika en werd hij eerste bij een parcours van 1074 kilometer, ook in Zuid-Afrika. Daar deed hij toen 50 uur over.

Mulle paden

Maar aan de Drentse paden heeft Bekkenk een hele kluif, het parcours is door het droge zand erg zwaar. "Door de droogte zijn de zandpaden op de routes heel mul geworden. Het is alsof je door het zand op het strand moet fietsen, heel erg zwaar dus", zegt begeleider Martin Schuttert.

De zware omstandigheden zijn Ramses teveel geworden. Volgens Schuttert waren elk heuveltje en kuiltje er een teveel. "Hij was helemaal op", vertelt hij. Ramses heeft nu wel een paar weken nodig om bij te komen van deze challenge. "Zijn hele lichaam doet pijn"