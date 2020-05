KNVB-directeur Gudde vreest dat voetbalclubs gaan omvallen

ZEIST - KNVB-directeur Eric Gudde vreest dat er clubs uit het betaalde voetbal gaan verdwijnen vanwege de coronacrisis. Dat zegt hij in De Telegraaf. "Ja, ik ben bang dat er clubs gaan omvallen", aldus de directeur betaald voetbal van de KNVB.

"Er zijn in het betaald voetbal clubs die er sowieso niet zo goed voor stonden en waarvoor de coronacrisis de definitieve nekslag kan zijn. Bij het eventuele vangnet vanuit Den Haag zal een van de voorwaarden zijn dat het geld is bedoeld vanwege de coronacrisis en niet voor het oplossen van problemen van daarvoor. Dat lijkt me ook logisch", zegt Gudde, die nogal wat kritiek kreeg op zijn aanpak van de crisis.

Promotie/degradatie

Eind vorige maand besloot het bestuur betaald voetbal om het seizoen in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie te beëindigen zonder kampioenen en ook zonder promotie/degradatie. SC Cambuur en De Graafschap probeerden via een kort geding alsnog promotie naar de eredivisie af te dwingen, maar de rechter wees dat deze week af. Hij concludeerde dat de KNVB bij de besluitvorming niets fout had gedaan, al verdiende de peiling onder de clubs niet de schoonheidsprijs.