Kevin van Gasteren van FC Volendam naar Koninklijke HFC

HAARLEM - Kevin van Gasteren (21) vervolgt zijn loopbaan bij Koninklijke HFC. De verdediger komt over van FC Volendam, waar hij bij de beloften speelde. Vorige maand maakte die club bekend dat zijn contract in het Kras Stadion formeel werd opgezegd.

Van Gasteren (foto, links) speelde sinds 2010 in de jeugdopleiding van Het Nieuwe Oranje. Het afgelopen seizoen kwam hij tot twintig duels voor het beloftenelftal van de Volendammers in de tweede divisie, waarin hij drie keer het net wist te vinden. Zijn debuut voor het eerste elftal in het vissersdorp bleef uit.