Ruim vijftig kilo cocaïne gevonden in parkeergarage Amsterdam-Slotervaart

AMSTERDAM - De politie heeft afgelopen woensdag een grote partij cocaïne gevonden in een auto in de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein het Amsterdamse Slotervaart.

Het ging om zo'n 54 kilogram, met een straatwaarde van ruim 1,3 miljoen euro. Agenten hebben woensdag een 56-jarige vrouw uit Rotterdam en twee Amsterdamse mannen van 36 en 39 jaar oud opgepakt.

Melding

De politie kwam de auto op het spoor na een melding over een verdachte situatie rond de auto. Agenten volgden de wagen en zagen dat er in de parkeergarage naast een andere auto gestopt werd. Omdat ze dachten dat er drugs verkocht werd, grepen ze in.

Na de aanhoudingen doorzocht de politie twee woningen. Daar lag een geldbedrag van 12.000 euro. Ook werden er twee busjes pepperspray gevonden.

Vernietigd

De partij cocaïne is vernietigd. De drie verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat ze nog zeker twee weken vast blijven zitten.

De politie deed woensdag na de aanhoudingen nog enige tijd onderzoek in de garage