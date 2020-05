Wauw! Alkmaarder Ramses fietst nu al 40 uur lang (750 kilometer) in Drenthe

Ramses Bekkenk is gisterochtend gestart in het Drentse Dwingeloo. Vanuit daar fietst hij de drie mountainbikeroutes in de provincie: de Drenthe 200, Bartje 200 en Hunebedden 350. Op dit moment is hij bezig met de laatste route.

De begeleider van Bekkenk tijdens deze helse tocht is Martin Schuttert. Hij wacht in Emmen, langs de route, op zijn pupil. Voor een korte stop. Sinds gisterochtend 9.00 zijn ze al onderweg. "Ik heb vannacht een uurtje geslapen en komende nacht zal dat niet veel meer zijn," vertelt Schuttert. "Maar voor Ramses is het veel zwaarder; wij begeleiders kunnen nog afwisselen."

De mountainbiker heeft al veel ervaring in het fietsen van lange afstanden. Zo won hij onder meer drie keer een wedstrijd van 361 kilometer lang in Zuid-Afrika en won hij een wedstrijd van 1074 kilometer, ook in Zuid-Afrika. Daar deed hij toen 50 uur over.

Mulle paden

Maar aan de Drentse paden heeft Bekkenk ook een hele kluif, het parcours is door het droge zand erg zwaar. "Door de droogte zijn de zandpaden op de routes heel mul geworden. Het is alsof je door het zand op het strand moet fietsen, heel erg zwaar dus", zegt Martin.

Het doel bij deze stunt was om binnen 40 uur te finishen, maar dit zal Ramses waarschijnlijk niet halen."We zijn nu (22.00 uur, red.) in Emmen, dus hij moet nog zo'n 100 kilometer fietsen. Ik verwacht dat hij nog wel vijf à zes uur onderweg is."

Mentale support

De 750 kilometer lange tocht is pittig en dat is te merken aan Bekkenk. "Hij heeft het heel zwaar; zijn armen en zitvlak doen zeer. Nou ja, eigenlijk doet alles pijn", zegt Schuttert. Daarom is Bekkenk vannacht ook even gaan liggen in de meereizende camper. "Hij had wel een aantal kantelpunten, dat hij dacht aan stoppen, maar hij kon toch de spirit vinden om door te gaan."

Bekkenk is mentaal sterk, maar hij krijgt ook veel steun van andere mountainbikers. Sommigen komen naar hem kijken of fietsen met hem mee. Dat deed ook zijn Noord-Hollandse teamgenoot van het KMC-mountainbiketeam Rozanne Slik, vertelt Schuttert. "Het is natuurlijk een solorit, maar dit helpt hem wel."

Finish in het zicht

De laatste 100 kilometer zijn inmiddels aangebroken en de finish, net als de start in Dwingeloo, is in zicht. Het doel is niet meer de 40 uur, maar het uitrijden van de tocht. "Hij gaat niet snel, maar het is wel een goed tempo. Hij gaat het wel halen."