Dode zwart witte kat aan touwtje opgehangen aan Diemense brug

DIEMEN - Een kat is vanmorgen dood aangetroffen, hangend aan de Venserbrug in Diemen. De politie onderzoekt de zaak, bijvoorbeeld door te kijken of er sporen zitten op het touwtje waar het dier aan hing.

De politie kreeg vanmorgen een melding dat er een kat aan de brug zou hangen, ter hoogte van het fietspad. Het zwart witte beestje hing er inderdaad, aan een touwtje. Of het diertje al dood was toen de politie aankwam, is niet duidelijk.

Mogelijk sporen op touwtje

De forensische opsporing heeft het touwtje meegenomen voor onderzoek. Ook heeft de politie camerabeelden veiliggesteld, als is het niet duidelijk of de camera op de brug gericht was. Team milieu van de politie heeft de kat in beslag genomen en gaat kijken of er sectie op de kat verricht kan worden. De politie zoekt naar getuigen.

Als er bij dode dieren vermoedens zijn van een misdrijf, start de politie een onderzoek. De Amsterdamse politie laat weten aan NH Nieuws dat die vermoedens er in dit geval zijn.

Eigenaar

De eigenaar van de kat is op de hoogte van de dood van zijn beestje. Veelal wordt de eigenaar van een dier opgespoord door de chip in zijn lichaam uit te lezen en soms door buurtonderzoek. Het komt voor dat de eigenaar van het dier niet gevonden wordt, zoals bij de in maart in Amsterdamse Flevopark onthoofde kat.