Nieuwe burgemeester Wormerland vraagt kinderen om hulp: "Zouden jullie een tekening willen maken?"

Kinderen mogen zelf weten wat ze tekenen. Het kan iets zijn wat je mooi vindt, eigen huis of familie. Het mag ook een gebouw of een leuke plek zijn. "Ik hoop dat ik heel veel tekeningen krijg. Als ik ze binnen heb, kom ik bij jullie terug om ze te laten zien", aldus burgemeester Michel.



De Picasso's in spe mogen de tekeningen voor 1 juni opsturen naar: Koetserstraat 3, 1531 NX in Wormer.