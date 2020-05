Huis voor eigentijdse cultuur Het Hem op zoek naar geld

“Onze geldschieter Amerborgh International heeft aangegeven niet langer borg te kunnen staan voor de continuïteit van onze activiteiten en doet daarom een stap terug”, vertelt Joke Hoeven van Het Hem. De organisatie heeft de deuren nu gesloten en al het personeel ontslagen, op drie personen na. Die drie maken nu een ‘post-corona’ plan met nieuw geld en nieuwe initiatieven.

Crowdfunding

Volgende week start via de website ‘Voordekunst.nl’ een inzameling om de huidige tentoonstelling van Maarten Spruyt weer voor publiek toegankelijk te maken. Om de tentoonstelling tot 1 augustus twee dagen per week te kunnen laten draaien, is 25 duizend euro nodig.

Dat geld wordt besteed aan bewaking en mediators. De mediators begeleiden individuele bezoekers naar de kunstobjecten die in het reusachtige fabrieksgebouw hangen. Joke Hoeven: “Het was ook voor corona al zo dat mensen hier alleen, binnen timeslots, naar kunst kwamen kijken, een heel bijzondere, solitaire bezigheid en juist daarom in deze tijd heel relevant”.

Samenwerking

Om de 9000 vierkante meter van Het Hem ook in de toekomst te kunnen blijven besteden aan eigentijdse cultuur wordt samenwerking gezocht met festivals en culturele happenings die op andere plekken in de corona-verdrukking zijn geraakt. Joke Hoeven: “Er worden gesprekken gevoerd, maar ik kan daar nog niets concreets over zeggen. Omdat wij veel ruimte hebben is de anderhalvemeter happening ieder geval voor ons geen probleem."