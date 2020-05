Grote brand in schuur in Oostwoud: schuur volledig afgebrand

OOSTWOUD - In een schuur aan de Spijkerboor in Oostwoud is vanmiddag een grote brand ontstaan. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord roept mensen op om niet te komen kijken.

Eén persoon heeft rook ingeademd en is ter plekke onderzocht. De loods waar de brand is uitgebroken, gaat volledig in vlammen op en kan als verloren worden beschouwd. In de loods stonden landbouwmachines.

Bij de brand komt veel rook vrij die alleen over de omliggende weilanden trekt. Mogelijk is er sprake van het vrijkomen van asbest. Daar wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan.

Omwonenden wordt opgeroepen om ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Ook verzoekt de veiligheidsregio mensen om niet te komen kijken naar de brand.