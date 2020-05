Sanne wil duurzame boerderij beginnen voor 200 gezinnen: "Zodat mijn kinderen zien dat het ook anders kan"

WEESP - Elke zaterdag een krat vol biologische groente, fruit en vlees. En dat van je éigen boerderij. Het is de droom van Sanne Smeets uit Weesp. "Duurzaam voedsel produceren en samen genieten van de oogst, dat lijkt me geweldig."

Maar daar is nog wel wat voor nodig. Namelijk: 199 medeboeren én een groot stuk grond. "Twintig hectare land willen we kopen of pachten. Tien hectare voor akkerbouw en tien voor het vee." En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "De grond is schaars hier, zo vlakbij Amsterdam. Dus we zijn héél hard op zoek."

En dat doet Sanne Smeets, initiatiefnemer van de boerderij, inmiddels niet meer alleen. "We hebben een kartrekkersteam en de taken zijn onderling verdeeld. De één probeert deelnemers te werven, een ander regelt bijvoorbeeld alle juridische zaken," vertelt Sanne.

De boerderij die ze willen oprichten is een zogeheten Herenboerderij. "Een landelijk concept, waarbij je met een grote groep huishoudens eigenaar wordt van een boerderij en samen een boer inhuurt om het werk te doen," vertelt Sanne. Ze hoorde erover en dacht meteen: "Dat moeten we ook in Weesp hebben!"