Botman terug bij Ajax: "Ik moet mezelf weer bewijzen"

AMSTERDAM - Sven Botman heeft vrijdag zijn contractverlenging bij Ajax ondertekend. De Badhoevedorper en de Amsterdammers bereikten al eerder een akkoord. De verdediger ligt nu tot medio 2023 vast in Amsterdam.

Pro Shots/Niels Boersema

In gesprek met Ajax TV reageert de 20-jarige Noord-Hollander op zijn contractverlenging. "Na een periode ergens anders gezeten te hebben, voelt het weer lekker om terug te zijn. Ik ben naar sc Heerenveen gegaan om mij weer aan Ajax te bewijzen. Voor mijn eigen ontwikkeling wilde ik ervaring opdoen in de eredivisie. Zodoende heeft dat impact gehad op de situatie van nu. Ik denk dat het mij gaat helpen bij Ajax om mij in het team te werken." Tekst gaat verder onder de video.

Eerste divisie Botman trekt de vergelijking met de eerste divisie. "Het is allemaal een stuk professioneler en mannelijker in de eredivisie. Ik ben nog jong, dus alle dingen waren voor het eerst. Het is goed om het nu al in mijn rugzak te hebben voor later."

Quote "Het is goed om het nu al in mijn rugzak te hebben voor later" AJAX-VERDEDIGER SVEN BOTMAN

Training De verdediger loopt sinds drie weken weer rond bij Ajax. "Het voelt vertrouwd. Het is weer leuk om een paar mensen te zien. Ik heb er zin in om als groep te kunnen trainen. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer wedstrijden spelen."

Quote "Ik ben niet iemand die alles van tevoren gaat uitstippelen" AJAX-VERDEDIGER SVEN BOTMAN