Kickbokster Jorina Baars zet letterlijk deuren sportschool open en geeft buiten les

DEN HELDER - De sportscholen willen wel, maar mogen hun deuren nog niet openen. Daarom kiezen er steeds meer voor een les in de buitenlucht. Zo ook SportsArt in Den Helder, waar kickbokster Jorina Baars de scepter zwaait.

Nadat eerder deze week de jeugd al mocht sporten, waren gisteravond ook de volwassenen aan de beurt. De sportschoolleden stonden op anderhalve meter van elkaar te springen en het desinfectiemiddel lag dichtbij. De les viel erg in de smaak bij de sporters: "Het was zwaar, maar heerlijk om na negen weken weer wat te kunnen doen." En: "Net een nieuwjaarsgevoel."

Baars was ook blij: "Het is leuk, maar het nadeel is dat er eerder deze week een regenbuitje was en toen stonden we op honderd meter van de sportschool buiten te trainen."

Onze mediapartner Regio Noordkop was bij de les en maakte onderstaande reportage: