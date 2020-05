Huizerse moet kat Tijger laten inslapen nadat hij met frituurvet overgoten werd

HUIZEN - Ze is er nog helemaal ondersteboven van: de Huizerse Gloria heeft haar geliefde kat Tijger moeten laten inslapen, nadat anderen hem hebben mishandeld. hij is waarschijnlijk overgoten met frituurvet. Het zwaargehavende beestje was niet meer te redden.

Gloria vertelt haar verhaal aan het Nieuwsblad voor Huizen. Ze is verdrietig, maar vooral heel erg boos. Kat Tijger werd, waarschijnlijk ergens op 5 mei, flink mishandeld. Hij werd geschopt, had een gat in zijn tong en werd onder het frituurvet teruggevonden.

Tijger liep op de bewuste dag lekker door de buurt. Toen hij met etenstijd niet terugkwam begon Gloria zich zorgen te maken. Ze plaatste een oproepje op Facebook. De volgende dag kreeg ze een telefoontje: de Dierenambulance had hem een heel stuk verderop teruggevonden.

Veel wondjes

Toen Gloria Tijger terugkreeg, viel het meteen op dat hij helemaal naar frituurvet rook. Ze wilde hem oppakken, maar dat deed hem te veel pijn. "Ik heb een vriendin gebeld met een bad en we hebben hem daar gewassen. Heel voorzichtig. Daarbij zag ik dat hij ook een paar kleine wondjes had. Ik merkte dat dit niet werkte en heb de dierenarts gebeld", vertelt ze tegen de lokale krant.

Toch zwaar letsel

De dierenarts maakte Tijger onder verdoving helemaal schoon. Maar toen hij hem verder onderzocht, werd pas echt duidelijk hoe ernstig hij er aan toe was. Hij had een gat in zijn tong en moest geopereerd worden, zijn bekkie was ook helemaal stuk. Toen de dierenarts röntgenfoto's maakte, was te zien dat Tijger ook van binnen zwaar letsel had.

Na de operatie leek het heel even weer beter te gaan met Tijger. Tot hij plots stopte met eten. "Zijn hele lichaam ging heen en weer. Hij kreeg het heel benauwd. Hij was niet meer te redden, dus heb ik hem laten inslapen," vertelt Gloria.

Wie doet nou zoiets?

Van de daders van de mishandeling van Tijger ontbreekt elk spoor. Gloria en haar dochter blijven heel verdrietig achter. Het verhaal raakt ook anderen in haar straat. "Wie doet nou zoiets?", is de vraag die maar rond blijft spoken in hun hoofd. "Ik hoop in ieder geval dat de dader of daders dit lezen en weten hoeveel pijn en verdriet ze met hun actie aanrichten en dat ze het niet in hun hoofd halen nog een keer te doen."