Handbalster Lynn Molenaar gaat voor Duits avontuur

Molenaar speelde in Nederland voor ZAP en VOC. In maart zou ze deel uitmaken van de selectie van Oranje voor de kwalificatieduels met Spanje. Die werden echter afgelast ten gevolge van het coronavirus.

Op Instagram bedankte ze haar ploeggenoten: "Door de huidige situatie is dit helaas niet het afscheid waarop ik had gehoopt. Ik wil de club, coaches en fans bedanken, maar bovenal mijn ploeggenoten die me een geweldige ervaring hebben gegeven in Noorwegen."

De zus van Lynn Molenaar Kim stapte afgelopen maand over van VZV naar VOC.