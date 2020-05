Zeer zeldzame kievit gezien in Zijperpolder: "Het is een unieke vogel"

SCHAGERBRUG - Nog nooit van zijn leven heeft Ruud Brouwer zo'n kievit gezien. Terwijl hij al meer dan 34 jaar weidevogels inventariseert. De foto's die Ruud heeft gemaak van zijn bijzonder lichtgekleurde kievit gaan rond in het wereldje van weidevogelbeschermers. "Het is een unieke vogel!"

Voor de provincie en natuurbeheersorganisaties speurt Ruud Brouwer al meer dan 34 jaar de Noord-Hollandse weilanden af. "Na zoveel jaar denk je dat je alles wel een keer hebt gezien". Niet dus. Ineens is daar die ene unieke vogel die lijkt op een gewone kievit, maar alles behalve gewoon is. "Ik zie hem in mijn kijker voorbij komen en denk: 'Wat is dat?'. Toen ik hem eenmaal goed in beeld had wist ik eigenlijk niet wat het nou eigenlijk precies was."

Flavistisch Kleed

Nauwkeurig observerend leerde Ruud dat het hier toch echt ging om een kievit. Een vrouwtje om presies te zijn. Na overleg met andere deskundigen is Ruud er zeker van dat het een kievit is in 'flavistisch kleed'. "Dat is pigment stoornis waardoor de donkerste kleuren in het pigment zijn weggevallen." Bij kikkers komt dat ook wel eens voor. "Hierdoor lijkt de vogel een beetje gelig. Je ziet wel de tekening die ook bij normale kieviten voorkomt, maar dan dus veel lichter."

Waar de vogel vandaan komt is niet duidelijk. "Ze is niet geringd en er is nog geen melding binnen gekomen dat ze ergens anders al eens eerder is gezien. Misschien is het een jonge vogel uit de buurt."

Succes

Wilde dieren met albinisme, die dus helemaal spierwit zijn met rode ogen, maken het meestal niet lang in de natuur. "Die vallen veel te veel op en worden door roofdieren meteen opgemerkt en opgepeuzeld. Ook zijn ze zeer kwetsbaar voor zonlicht. Dat is met deze vogel dus niet aan de hand. Ze lijkt gezond."

Of haar afwijkende kleuren haar extra interessant maken voor de heren kievits is nog niet bekend. "Misschien laten ze haar links liggen, misschien vinden ze haar juist extra mooi en heeft ze veel succes." En wie weet is het erfelijk. Dan onstaat er straks een lichtgekleurde Noord-Hollandse kievit variant: de vanellus vanellus Noord-Hollandicus.