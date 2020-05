In coronatijd komt de stembus (soms) naar u toe

BEEMSTER - Als Mozes niet naar de berg kan, dan moet de berg maar naar Mozes zullen ze in de Beemster gedacht hebben bij het aanstellen van een tijdelijke wethouder. Om de aanstelling officieel te maken moeten er papieren stembiljetjes worden ingeleverd en dat is een probleem in coronatijd. Dus zat er niets anders op dan met de stembus langs de stemmers te rijden.

VVD Wethouder Dick Butter herstelt van een medische ingreep en wordt tijdelijk vervangen door Jan Houtenbos. Om de benodigde toestemming van de raad voor deze bestuurderswissel te krijgen moest een wel heel bijzondere procedure gevolgd worden.

Rondje raadsleden

Om de stemmen te verzamelen pakten Burgemeester Karin Heerschop en raadgriffier Martien Timmerman de grote gele stembus en stapten ze in de auto om de stembriefjes bij raadsleden thuis op te gaan halen.

Ontheffing

Jan Houtenbos is lid van de VVD en is al jaren actief geweest in de lokale politiek. Van 1990 tot 1998 was hij wethouder in de gemeente Egmond, van 2006 tot 2018 raadslid in de gemeente Bergen en van mei 2018 tot december 2019 wethouder in die gemeente.

Jan Houtenbos is 64 jaar en woont in Egmond aan den Hoef. Om daar te kunnen blijven wonen heeft de gemeenteraad hem ontheffing verleend van de woonplaatsvereiste, de eis dat een wethouder ook moet wonen in de plaats waar hij wethouder is.