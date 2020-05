Promotie Texel '94 naar eredivisie zaalvoetbal

De andere promoverende ploegen zijn Be ’79, ZVV Den Haag en Leekster Eagles. Bij het beëindigen van de competitie stond Texel '94 tweede in de eerste divisie.

Nieuwe opzet eredivisie

Er wordt komend seizoen gekozen voor een split season-model. Dat houdt in dat er in twee fases wordt gespeeld. De competitie wordt na twaalf wedstrijden in tweeën verdeeld. De bovenste helft speelt voor het landskampioenschap, terwijl de onderste helft vecht voor lijfsbehoud in de eredivisie. De laatste fase bestaat uit veertien wedstrijden.

De eredivisie zaalvoetbal bestaat op dit moment uit zes Noord-Hollandse ploegen: Hovocubo, ASV LEBO, FC Marlène, HV Veerhuys, ZVV Volendam en White Stones.