Justin is weggelopen uit instelling, familie maakt zich grote zorgen

ZAANDAM - De Zaanse Jaimy Hijnekamp maakt zich grote zorgen om haar broertje Justin die sinds 17 april is vermist. Haar 18-jarige broertje is mogelijk besmet met het coronavirus. Justin is weggelopen van een behandelgroep van Groot Emaus in Ermelo. Vorige week is hij nog gesignaleerd in Wormerveer, maar hij is niet bereikbaar. Jaimy: "Hij is een hele lieve goede jongen, maar hij is de laatste jaren compleet veranderd."

Aangeleverd door Jaimy Hijnekamp

Justin is ontsnapt met hulp van een andere jongere, die de deur voor hem heeft opengedaan. Hij loopt wel vaker weg en volgens Jaimy is dit een schreeuw om aandacht, maar nu brengt hij misschien ook andere mensen in gevaar. "Een paar jongeren en de groepsbegeleider zijn besmet met corona en hij is nog niet getest", zegt een bezorgde Jaimy. 'Ongeoorloofd afwezig' De woordvoerder van Groot Emaus in Ermelo laat ons weten geen uitspraken te doen over (mogelijke) cliënten. De politie geeft aan dat Justin 'ongeoorloofd afwezig' is.



Justin is ongeveer 1.80 meter lang, hij heeft groenblauwe ogen en gemillimeterd blond haar. Hij is dun gebouwd en draagt mogelijke een wit sportvestje met een blauwe joggingsbroek. Justin is mogelijk met zijn vriendin en zij draagt een zwart pak van het merk Bananas.



"Als hij niet wordt gevonden, raakt hij mogelijk zijn huisvesting kwijt", zegt zijn zus Jaimy. Ze wil haar broer dan ook meegeven: "Je moet teruggaan en aan jezelf werken."

Bellen met de politie Justin is mogelijk agressief en besmet met het coronavirus. Als mensen Justin herkennen wordt er dan ook verzocht om meteen de politie te bellen: 0900-8844

