Looproutes aangebracht in binnenstad Alkmaar: "Vermijd drukke plekken en blijf gezond"

ALKMAAR - Door de versoepelde coronamaatregelen wordt het weer drukker in de binnenstad van Alkmaar. De gemeente heeft daarom verschillende maatregelen getroffen. Er zijn bijvoorbeeld pijlen geverfd in de Langestraat en Laat om winkelend publiek de weg te wijzen.

De gemeente heeft daarom verschillende, zichtbare, maatregelen getroffen. In verschillende straten zijn pijlen en lijnen aangebracht om de mensen in goede banen te leiden. Daarnaast worden er 'city-hosts' ingezet om mensen erop te wijzen dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Ook mogen er geen fietsen worden meegenomen in de Langestraat en andere voetgangersgebieden.

Afgelopen weekend was het op verschillende plekken in Alkmaar erg druk . De coronamaatregelen gelden nog, maar toch hield niet iedereen anderhalve meter afstand van elkaar.

In straten die smaller zijn dan vijf meter, mogen geen uitstallingen meer worden geplaatst, meldt de gemeente in dit persbericht met aangekondigde maatregelen.

Burgemeester Piet Bruinooge benadrukt in een video op Twitter dat iedereen zich aan de noodmaatregelen moet houden: "Afgelopen zaterdag was het echt veel te druk op bijvoorbeeld Het Bolwerk en in de binnenstad. Als we ons niet gedragen kan het misschien zo zijn dat de horeca op 1 juni niet open kan. Dat moeten we niet willen."

Verdeelde meningen

In de Facebook groep 'Je bent Alkmaarder als' zijn de meningen over de maatregelen verdeeld. Een tegenstander van de maatregelen schrijft: "Ik mijd vanaf nu de stad. Doe niet mee aan deze waanzin." En een ander meldt: "Ze zijn helemaal losgeslagen, stelletje idioten."

Maar er zijn ook mensen die blij zijn met de maatregelen, zoals Karin: "Bekijk het positief en doe het juiste met de maatregelen. Dit is in ieders belang. Gezondheid staat bovenaan. Maar de economie draaiende houden is ook goed voor de gezondheidszorg. #samenmoetenwehetdoen."

Ook Stella begrijpt goed dat de gemeente deze maatregelen heeft getroffen na de drukte van afgelopen weekend: "En omdat het veel te druk werd in de stad hebben we dit soort maatregelen zelf over ons afgeroepen."