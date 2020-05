Telstar krijgt definitief plek in beloftencompetitie voetbalsters

Twee jaar geleden werd de competitie voor talentvolle voetbalsters opgestart met zeven teams. Feyenoord stapte vorig jaar in met een beloftenteam. De Rotterdamse club heeft nog geen vrouwenploeg in de eredivisie, maar onder leiding van oud-international Manon Melis werkt Feyenoord daar wel naartoe.

Hans de Winter, hoofd van de Telstar Academie, wordt de trainer van Telstar Vrouwen. Hij heeft er zin in: "Natuurlijk! We zijn er al een hele tijd mee bezig", vertelt hij aan NH Sport. "Via de Telstar Academie hebben de meiden zicht op het hoogste niveau. Een groot deel van het team zal uit die talenten bestaan. Het is lastig om tijdens de coronacrisis te scouten, maar we hadden ons al goed voorbereid."

De komende weken gaat De Winter aan de slag met het samenstellen van zijn team. Hij geeft aan dat er op dit moment gekeken wordt of er vanaf 1 juni getraind kan worden.

Sterke Eredivisie Vrouwen

"Voor het huidige vrouwenvoetballandschap zijn de acht teams in de Eredivisie Vrouwen en de tien teams in de beloftencompetitie een passend aantal", zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB. "Om tot een sterkere Eredivisie Vrouwen te komen, is één van de eisen dat alle clubs een beloftenteam moeten hebben. De clubs die dat nog niet hadden, zijn daarmee aan de slag gegaan, zoals Excelsior."

Voor de beloftencompetitie geldt een aantal specifieke regels. Zo mag in een wedstrijd doorlopend gewisseld worden en mogen er, buiten de keepster, slechts drie voetbalsters ouder dan 19 jaar op het wedstrijdformulier staan.