Aantal bibliotheken regio Haarlem maandag nog niet open

HAARLEM - De meeste bibliotheken in de regio Haarlem gaan vanaf maandag weer open. De bibliotheek in Haarlem-Oost, Spaarndam en op het NS-station in Haarlem blijven nog dicht en in Zandvoort is de bibliotheek alleen 's zaterdags open.

Jane Darnell

De bibliotheken die nog gesloten blijven, zijn gevestigd in dienstencentra of zoals in Haarlem-Oost in het zorgcentrum Reinaldahuis. Daar mag nog geen bezoek komen om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Ook de locatie op het treinstation in Haarlem blijft nog dicht om daar niet meer bezoekers te lokken dan nodig is, zo vertelt een medewerker van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Voor de overige bibliotheken wordt zoveel mogelijk de reguliere openingstijden aangehouden, behalve in de avonduren en in het weekend. Maatregelen Om het bezoek zo gestroomlijnd mogelijk te laten plaatsvinden, wordt de boekenwurmen gevraagd om thuis al te bedenken welk boek ze willen lenen. Er mag maar een beperkt aantal bezoekers per keer in het pand aanwezig zijn. Op te drukke momenten moet buiten, op anderhalve meter afstand van elkaar, gewacht worden. Er mag maar één kind per volwassene mee naar binnen. Iedereen moet 'bieben' met een mandje. De computers met de catalogus zijn niet beschikbaar, het toilet en de horeca zijn gesloten en ook de de leestafels en studie- en andere zitplekken kunnen nog niet gebruikt worden. Er zijn geen kranten en tijdschriften beschikbaar. Op het plein voor de bibliotheek in het Haarlem-Centrum kunnen tijdelijk geen fietsen en scooters worden gestald. Quarantaine Volgens het vastgestelde landelijke protocol voor openingen van de bibliotheken moeten de boeken bij inlevering 72 uur in quarantaine, om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.

