Acht jaar cel geëist voor gewelddadige beroving in Hilversum

Het slachtoffer werd vorig jaar bloedend aangetroffen op de grond van het huis aan de Vaartweg, vlak nadat hij zelf het alarmnummer belde. Hij bleek zwaargewond en moest later geopereerd worden.

De Duitser bleek met 37.000 euro contant geld naar Hilversum gekomen om een vrachtwagen te kopen. Hij vertelde de politie dat hij was overvallen door drie mannen. Ze zouden hem met een pistool hebben geslagen en in zijn buik hebben gestoken. De mannen gingen er met het geld vandoor.

Zwaargewond achtergelaten

Volgens het OM hebben de verdachten het slachtoffer doelbewust naar het huis gelokt om hem te beroven. De officier neemt het ze kwalijk dat ze het slachtoffer zwaargewond hebben achter gelaten zonder zich om hem te bekommeren.

Naast de 44-jarige Utrechter wordt ook nog een 59-jarige Hilversummer vervolgd. De beroving vond plaats in zijn woning en hij had ook een bloedspoor van het slachtoffer op zijn jas. Zijn zaak dient later. De uitspraak tegen de Utrechter is over twee weken.