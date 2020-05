Zelfgemaakte sleutelhangers voor personeel Zaans Medisch Centrum

WESTKNOLLENDAM - Paul Kok en zijn moeder Eef hebben 175 sleutelhangers gemaakt voor het zorgpersoneel in het ZMC. De hartjes zijn door Eef gehaakt, daar heeft Paul 3D-geprinte 'THANK YOU'- tags aan toegevoegd.

"Het was een behoorlijke klus," laat Paul Kok uit Westknollendam aan NH Nieuws weten. In totaal waren ze er drie weken mee bezig, maar dat hebben Paul en zijn moeder graag over voor het ziekenhuispersoneel: "In deze onzekere tijd staan ze dag en nacht voor ons klaar, dat waarderen wij heel erg." Paul hoopt het personeel op deze manier een beetje op te vrolijken.

Hippe combinatie

Zijn moeder Eef was al een paar dagen hartjes aan het haken voor het zorgpersoneel, tot Paul op het idee kwam om de 3D-printer erbij te pakken en er een sleutelhanger van te maken. Uiteindelijk zijn het 175 vrolijke sleutelhangers geworden.

Een vriendin van het gezin, die werkzaam is in het ziekenhuis, heeft de hartjes vanmorgen meegenomen en gaat zorgen dat ze op de goede plek terecht komen. "We hebben ze voornamelijk voor corona-afdeling gemaakt."