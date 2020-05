Haarlemse horeca met wethouder in gesprek: "Het liefst een paar tafeltjes op de brug"

HAARLEM - Straten die afgesloten worden om terrassen de ruimte te geven. Het zou zomaar kunnen in de Haarlemse binnenstad per 1 juni. Horeca-ondernemers zijn daar druk bezig met de voorbereidingen om straks weer veilig de deuren te openen. Wethouder Robbert Berkhout zocht de ondernemers donderdag op om te praten over hoe de terrassen er straks uit zouden moeten komen te zien. Iedereen wil natuurlijk extra ruimte, maar zal dat ook lukken?