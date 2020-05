Hoenderdaell klaar voor heropening: "De dieren hebben de bezoekers zeker gemist"

Ook het voeren van de dieren gaat even op een lager pitje. Voorlopig kunnen alleen de alpaca's gevoerd worden. "Straks installeren we pompjes zodat mensen hun handen goed kunnen ontsmetten."

"De route in het park is aangepast. De speeltuinen zijn alleen voor kinderen tot en met twaalf jaar, er lopen mensen rond om toezicht te houden, en de horeca is alleen nog maar afhaal", vertelt Robert Kruijff, eigenaar van het park.

Ook mogen de ara's genieten van hun nieuwe verblijf. "Onze ara's zijn twee jaar geleden gestolen, en toen kregen we een hoop nieuwe aangeboden." De dieren moeten nog wel een beetje wennen aan hun nieuwe, gigantische verblijf. Voor nu hangen ze nog vooral in de netten. "Het is natuurlijk wennen als je je leven lang in een klein kooitje hebt gezeten, dat je dan ineens zo'n gigantisch verblijf hebt", vertelt Robert. Hij is er echter van overtuigd dat ze binnen no-time gebruik gaan maken van het hele verblijf.

Ook mag Hoenderdaell eindelijk de geheimzinnige zwarte panter die al enige tijd bij ze verblijft onthullen. De panter was van een particulier en werd gespot toen ze over de daken liep in Frankrijk. De Franse autoriteiten hebben haar toen in een dierentuin geplaatst, maar de eigenaar heeft haar weer weggehaald. Uiteindelijk is ze via een grote omweg bij Hoenderdaell terecht gekomen.

"Het is een echte diva. Als het koud is buiten laat ze zich niet zien. We weten ook nog niet hoe het gaat zijn als er straks bezoekers achter de schutting staan, maar we denken wel dat ze zich de eerste tijd een beetje terug zal trekken. We weten dus nog niet hoe en of ze voor bezoekers te zien zal zijn", vertelt dierenverzorgster Sandra Kuijmans.