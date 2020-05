VIDEO: Ontsnapte wallaby al eerder gespot in een garage

NIEUW-VENNEP - De ontsnapte wallaby heeft niet alleen vanmiddag de boel op stelten gezet in een woonwijk in Nieuw-Vennep. In de nacht van dinsdag op woensdag werd het nieuwsgierige dier ook al in iemands garage gespot.

De wallaby werd eerst aangetroffen in de tuin van de maker van het filmpje. De bewoners hebben hem kunnen insluiten en de Dierenbescherming gebeld. Het lukte alleen niet om het dier te vangen.

Al hoppende lijkt het dier toen koersgezet te hebben verder het dorp in, waar het vanmiddag opnieuw werd gespot. De politie heeft vanmiddag samengewerkt met de dierenambulance uit Haarlem om de kleine kangoeroesoort te vangen. Dat had nogal wat voeten in aarde, want de wallaby ontsnapte via de IJweg de N207 op. Die is door de actie korte tijd afgesloten geweest.

Waar de wallaby vandaan komt en wie zijn eigenaar is, is nog niet duidelijk.