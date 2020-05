Zwemlessen weer begonnen in De Wirg: "Heel leuk, leuk, leuk, zwemmen!"

WINKEL - Het is zwemmen in kleine groepjes, zwemkleding al aan bij binnenkomst, eenrichtingsverkeer bij de kleedhokjes en altijd kijkdag voor ouders in zwembad De Wirg in Winkel. Na twee maanden coronasluiting mag het bad eindelijk weer open. Juul en Faas zijn dolblij: "Heel leuk, leuk, leuk, leuk."

'Hoera, de zwemlessen zijn weer begonnen.' De pamfletten hangen overal in zwembad De Wirg. "We zijn ook hartstikke blij dat weer komen zwemmen," vertelt zweminstructeur Jan Stuijt aan NH Nieuws. "We hebben ze echt enorm gemist."

Kijkles

Om de zwemlessen, het trimzwemmen en het trainen voor wedstrijdzwemmers mogelijk te maken, zijn allerlei maatregelen genomen. "De route bij de kleedkamers is eenrichtingsverkeer. Handen en voeten reinigen voor het zwemmen en ouders kunnen tijdens zwemles bij het bad zitten. Op anderhalve meter afstand. Elke dag kijkles," lacht Jan Stuijt.

Diploma A

Voor Faas was het allerminst fijn dat het bad op 12 maart moest sluiten, want een week later hij zou afzwemmen voor diploma A. "Het was een flinke domper voor hem," vertelt zijn oma die mee is met zwemles. Faas zelf heeft er vertrouwen in dat het straks gewoon gaat lukken. "Eeeeh, heel goed mijn best doen."