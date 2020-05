Rechter veegt argumenten Cambuur en De Graafschap van tafel

UTRECHT - SC Cambuur en De Graafschap zijn er niet in geslaagd via de rechter promotie naar de eredivisie af te dwingen. De beste clubs van de eerste divisie van het afgelopen voetbaljaar hebben een kort geding tegen de KNVB verloren.

De voorzieningenrechter ziet onvoldoende redenen om de voetbalbond terug te fluiten, zo vertelde hij tijdens zijn uitspraak voor de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.

SC Cambuur en De Graafschap moeten nu beslissen of ze in beroep gaan tegen de uitspraak. Daarnaast kunnen ze aansturen op een buitengewone ledenvergadering van de KNVB, waar mogelijk alle profclubs zich mogen uitspreken. Een bodemprocedure lijkt minder zinvol, gezien de vele tijd die daar overheen gaat.

"De KNVB stond met de rug tegen de muur en moest een besluit nemen", concludeerde de voorzieningenrechter. "De bond moest een beslissing nemen en kon niet alle clubs tevredenstellen. Het is heel zuur voor Cambuur en De Graafschap, maar het is niet zo dat ze zich niet aan de reglementen hebben gehouden. De aangevoerde redenen zijn voor mij niet genoeg om het besluit van de KNVB terug te draaien. Het is een hard gelag voor Cambuur en De Graafschap, de KNVB had ook anders kunnen besluiten, maar dat hebben ze niet gedaan."

Cambuur en De Graafschap waren naar de rechter gestapt omdat ze op weg naar de eredivisie leken toen de eerste divisie negen speelronden voor het einde werd afgebroken vanwege het coronavirus. De koploper uit Friesland (11 punten) en achtervolger uit Doetinchem (7 punten) hadden een flink gat geslagen met nummer drie FC Volendam. Promotie kon hun nauwelijks meer ontgaan, terwijl de eredivisionisten RKC Waalwijk en ADO Den Haag slechts een minieme kans op handhaving op het hoogste niveau hadden.

Toch besloot de KNVB, tegen de wens van de meeste profclubs in, het afgebroken seizoen niet met een promotie-degradatieregeling af te sluiten. Volgens SC Cambuur en De Graafschap was dat niet alleen oneerlijk. Beide clubs vinden dat de voetbalbond ook in strijd met de reglementen heeft gehandeld. De formaties uit Friesland en de Achterhoek waren ook niet gevoelig voor het argument dat de burgemeesters en korpschefs niet zitten te wachten op een eredivisie met 20 ploegen. Ze gaven de KNVB het advies om het bekertoernooi en de play-offs voor een seizoen af te schaffen, om ruimte op de kalender te maken.

De rechter voelde mee met Cambuur en De Graafschap maar veegde alle argumenten van tafel. "Het is zuur als je zo veel punten voorstaat, maar De KNVB heeft niets fout gedaan", concludeerde hij.

Voor het uitbreken van de coronacrisis stond FC Volendam op de derde plek in de eerste divisie. Telstar stond tiende. Zoals het er nu naar uitziet bestaat de eerste divisie komend seizoen gewoon uit twintig ploegen.