Poging van Bert Blase om burgemeester van Den Haag te worden mislukt

Blase deed openlijk een gooi naar het burgemeesterschap door een filmpje op YouTube te plaatsen. Dit leek tegen het zere been van Smit. Hij noemde de actie complicerend.

En dat zit Blase behoorlijk dwars. "De actie van de commissaris illustreert precies de black box die de hele gang van zaken is. Zonder openbaarheid en zonder verantwoording wijst de commissaris kandidaten af die het hem lastig maken", vertelt hij in het AD.

Volgens de waarnemend burgemeester laat dit zien dat de gang van zaken niet transparant is. "Ik maakte mijn sollicitatie openbaar omdat ik transparant wilde zijn naar de bevolking. Dit bevestigt in mijn ogen dat het hele proces juist niet transparant is. Eén persoon maakt de beslissing en je weet niet waarop dat gebaseerd is", verklaart Blase aan NH Nieuws.

Kandidaten die zich wel aan de wensen hebben gehouden, gaan volgens Blase wel door zonder dat de inwoners van de stad door invloed op hebben gehad. Zo wordt volgens hem een 'ons-kent-ons circuit' in stand gehouden.