Brandje bij Bison Bowling in Haarlem

HAARLEM - Bij Bison Bowling aan de Orionweg in Haarlem is vandaag rond 18:00 uur korte tijd brand geweest.

De brandweer had de brand snel onder controle. De oorzaak zou een wasmachine of wasdroger zijn geweest. De medewerkers zijn door het ambulancepersoneel onderzocht en hoefden niet verder te worden behandeld. De brandweer is het gebouw aan het ventileren.