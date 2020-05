Kleermaker Henk en zijn team maken kleurrijke mondkapjes voor in het OV

AMSTELVEEN - Henk Oerlemans is al 38 jaar kleermaker in Amstelveen. Hij is inmiddels met pensioen maar leeft nog steeds voor zijn zaak. Toen hij hoorde dat mondkapjes straks verplicht zijn in het openbaar vervoer ging hij meteen aan de slag. Inmiddels heeft hij al meer dan 1500 kleurrijke mondkapjes verkocht.

Voor Henk gaat het niet alleen om de functie, maar ook om de look en feel van de mondkapjes die hij maakt. "Ik ben op zoek gegaan naar een groothandel voor mooie katoensoorten. Ik wilde toch een beetje design er in brengen." Van camouflageprint tot Mondriaan-opdruk, het assortiment van Henk gaat alle kanten op. De laatstgenoemde is zijn favoriet en dat mondkapje zal hij zelf dragen als het nodig is.

NH Nieuws

De zaak van Henk is ongeveer drie weken dicht geweest. "Ik dacht, dit gaat wel 6 tot 9 maanden duren. Ik heb contact opgenomen met de bank voor steun maar heb niks van ze gehoord." Henk's huurbaas heeft hem wat ademruimte gegeven. Hij hoeft de komende maanden geen huur te betalen, dat is voor latere zorg. Dankzij het mondkapjes-initiatief van Henk heeft 'T Kleermakertje het weer druk en "komt ook de cashflow weer op gang". "Ik blij, hij blij" Henk is een echte verkoper: in zijn zelfingeplande rookpauze voor de gevel van zijn zaak spreekt hij een man aan. Even later stappen de twee naar binnen en de man bestelt voor zijn collega's van KIKA een lading mondkapjes. "Dat een ondernemer die het mogelijk wat zwaarder heeft op dit moment kijkt wat 'ie met zijn product kan doen en mondkapjes maakt is alleen maar prima voor preventie tegen corona. (...) Ik blij, hij blij, wij met z'n allen blij."