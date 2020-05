Hoogwoudse zwemschool volgeplakt met pijlen en kruisen: alles om weer open te kunnen

Het plan was om maandag hun groepslessen weer te hervatten, maar na het doorlezen van het protocolboek waaraan alle zwembaden moeten voldoen, wordt dat een week later. Er moest namelijk flink wat werk verzet worden om de zwemschool helemaal coronaproof te maken.

Wennen

Voor zwemschoolhouder Jos Koelemeijer is de huidige situatie nog wel een beetje wennen. "Dit voelt heel onpersoonlijk, heel onwennig. Vorige week vrijdag kregen we te horen dat we open mochten. Toen dachten we 'lekker we mogen starten', maar dan blijkt dat er één groot protocol is waar we ons aan moeten houden. We zijn nu een week bezig om al die protocollen goed uit te voeren en dat heeft tijd nodig."