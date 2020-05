Ajnane kiest voor het plezier bij Hovocubo in de zaal

ZWAAG - Mo Ajnane keert vooral voor het plezier terug bij Hovocubo. De (zaal) voetballer is er een tijdje uit geweest vanwege een zware knieblessure. "In 2017 scheurde ik mijn knie totaal af. Ik heb een lange revalidatie achter de rug om daarvan te herstellen", vertelt Ajnane in gesprek met NH Sport.

Na zijn blessure speelde Ajnane nog voor OFC en Purmersteijn. "Ik ben toen bij hoofdklasser Purmersteijn gaan spelen met het idee om het plezier terug te vinden op een lager niveau. Door de coronacrisis is het echt hectisch. Ik kies nu daarom voor één club in plaats van twee. Anders wordt het veel te druk allemaal. Aankomend seizoen ga ik alleen de zaal in."

Ambities op het veld heeft de 30-jarige Ajnane nog wel, maar hij blijft realistisch. "Mensen vinden je niet meer interessant als je wat meer op leeftijd komt en zo'n zware blessure hebt gehad. Het is voor mij moeilijk om terug in het betaald voetbal te rollen. Daarom heb ik besloten om de stap naar de zaal te maken. Ik kan daar op een behoorlijk niveau plezier hebben en voetballen."

Terugkeer

Er waren voor Ajnane een aantal redenen waarom hij terugkeert bij Hovocubo. "Het is de enige club in de zaal waar ik voor gespeeld heb. We hebben toen een fantastisch jaar gehad. Daar heb ik goede herinneringen aan. Ik ken sommige spelers uit mijn omgeving. Mijn broer (Karim Ajnane red.) heeft een verleden bij de club. Bij de club denken ze dat zaal de enige keuze zou moeten zijn als ik daar ga voetballen in de eredivisie."

"Hovocubo doet altijd bovenin mee en speelt om de prijzen", vervolgt de voetballer. "Dat zal niet anders zijn. Destijds speelden we ook in de Champions League. Als het aankomend seizoen allemaal doorgaat, hopen we om alle prijzen mee te doen in Nederland."