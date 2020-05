Ontsnapte wallaby veroorzaakt tumult in Nieuw-Vennepse woonwijk

NIEUW-VENNEP - Een ontsnapte wallaby heeft vanmiddag voor onrust gezorgd in een Nieuw-Vennepse woonwijk. Het dier hield zich in de eerste instantie op in de achtertuin van een woning aan de Getsewoudseweg.

De politie heeft samengewerkt met de dierenambulance uit Haarlem om de kleine kangoeroesoort te vangen. Dat had nogal wat voeten in aarde, want de wallaby ontsnapte via de IJweg de N207 op. Die is door de actie korte tijd afgesloten geweest.

Toen de wallaby eenmaal omsingeld was en het erop leek dat hij gevangen zou worden, bleek echter dat het net dat de dierenambulance wilde gebruiken niet sterk genoeg was. Agent Andy Knaap vertelt dat er uiteindelijk brute mankracht aan te pas moest komen. "Een agent is er uiteindelijk bovenop gesprongen en zo hebben we hem toch kunnen vangen", vertelt hij aan NH Nieuws.

Stichting Aap

De dierenambulance laat weten dat de wallaby mogelijk al een paar dagen rondzwerfde in de buurt. Het dier wordt overgebracht naar Stichting Aap in Almere.

Waar de wallaby vandaan komt en wie zijn eigenaar is, is nog niet duidelijk.