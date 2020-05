Groot draagvlak voor collectieve salarisvermindering profvoetbal

Eensgezindheid

Jansen hoopte voor de bijeenkomst vooral op eensgezindheid, wat in de voetballerij nog wel eens lastig is. "En ik kan heel tevreden zijn", zegt hij. "Het plan van de KNVB is essentieel voor de toekomst van het betaalde voetbal. Het mooie is dat alle belangrijke groeperingen daar nu hun bijdrage aan kunnen leveren. We moeten over een paar weken met een heel goed werkstuk naar de politiek. Alleen dan zijn we kansrijk in Den Haag. Nee, ik ga niet zeggen wat er nu al in het plan staat. Maar de sfeer was positief, de KNVB had alles goed voorbereid en we spreken op korte termijn weer met elkaar."